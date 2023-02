Sanremo 2023, Amadeus risponde alla polemica di Salvini: "Basta non guardare il Festival"

Durante la conferenza stampa di oggi Amadeus ha risposto alla polemica sollevata da Matteo Salvini a proposito del Festival di Sanremo 2023, per poi parlare della riservatezza relativa alla presenza del Presidente Mattarella durante la serata di ieri.

A proposito della prima serata, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva dichiarato: "Se ha scelto di andarci, ha diritto di svagarsi anche il Presidente della Repubblica. Non penso che la Costituzione abbia bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Luigi Tenco."

"Riempire il festival di contenuti extra festival, dalle guerre ad altro, non mi piace. Se c'è qualche causa che va difesa a Sanremo, significa che siamo un Paese indietro. I diritti delle donne vanno al di là dal Festival", ha concluso Salvini.

Di seguito riportiamo la risposta di Amadeus: "Sono quattro anni che Salvini se la prende con il festival, ma basta non guardarlo e so che ha fatto sapere che durante la serata finale vedrà un film, spero che scelga un bel film per i suoi ragazzi e spero che loro siano felici di vederlo al posto del Festival, rispetto il pensiero dell'onorevole."

"Il presidente della Repubblica è venuto a Sanremo in forma privata, neanche istituzionale dal punto di vista formale: anche per motivi di sicurezza ci è stato chiesto che fossimo informati esclusivamente noi tre. Il Cda Rai si preoccupa di non essere stato informato della presenza del presidente Mattarella all'Ariston. Per me è qualcosa che valorizza l'intera azienda Rai e al loro posto direi grazie a qualunque persona abbia fatto in modo che il presidente fosse all'Ariston. Invece di colpevolizzarlo andrei a stringergli la mano", ha concluso il presentatore.