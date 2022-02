Sanremo 2022: gli ospiti del Festival serata per serata

Tanti gli ospiti presenti in questo Sanremo 2022 (nonostante qualcuno in conferenza stampa abbia sottolineato la mancanza di un ospite musicale e internazionale durante la finale).

Serata per serata, saranno presenti alcuni dei protagonisti dei precedenti due Festival targati Amadeus - primi fra tutti i Maneskin - ma ci sarà ampio spazio anche per i volti più amati della fiction RAI e dello spettacolo italiano, da Fiorello a Checco Zalone.

Ecco l'elenco di ospiti attesi al Festival di Sanremo 2022. Sarà costantemente aggiornato nei prossimi giorni.

Prima serata - martedì 1° febbraio

Maneskin

Fiorello

Raoul Bova

Nino Frassica

Claudio Gioè

Meduza

Matteo Berrettini

Colapesce Dimartino

co-conduttrice: Ornella Muti

Seconda serata - mercoledì 2 febbraio

Checco Zalone

Luca Argentero

Ermal Meta

Laura Pausini

co-conduttrice: Lorena Cesarini

Terza serata - giovedì 3 febbraio

Cesare Cremonini

Coma_Cose

Roberto Saviano

Co-conduttrice: Drusilla Foer

Quarta serata - venerdì 4 febbraio (cover e duetti)

Andy dei Bluvertigo

Arisa

Calibro 35

Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Fiorella Mannoia

Francesca Michielin

Gianluca Grignani

Lino Guanciale

Loredana Bertè

Malika Ayane

Mousse T

MrRain

Nek

Pinguini Tattici Nucleari

Rita Marcotulli

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Sophie and the Giants

Vinicio Capossela

Co-conduttrice: Maria Chiara Giannetta

Sanremo 2022: cover e duetti della quarta serata

Serata finale - sabato 5 febbraio