Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: “Brividi non parla solo di amore omosessuale”

Mahmood e Blanco hanno chiarito che la canzone Brividi, in testa alla classifica provvisoria di Sanremo 2022, non parla di amore omosessuale, o almeno non solo. Nel corso di una diretta Instagram con il settimanale Grazia, hanno rivelato che il testo vuole proprio evitare di incasellare l'amore.

Ieri sera, alla fine della terza serata di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco si sono ripresi la testa della classifica provvisoria del festival scavalcando Elisa che attualmente occupa la seconda posizione, sul trono provvisorio siede anche Gianni Morandi, attualmente al terzo posto. Il brano Brividi è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia.

Il significato della canzone è stato spiegato dai suoi autori ed interpreti durante una diretta Instagram con Grazia: "Non citiamo mai la parola 'amore' perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio: il tema principale di Brividi è il disagio di non sentirsi accettati al 100%", hanno detto i due artisti.

La giornalista ha voluto chiarire un punto molto discusso, soprattutto sui social, sul tema della loro canzone "Quindi quando leggete dappertutto che Mahmood e Blanco portano sul palco del Festival di Sanremo l'amore omosessuale voi che ne pensate?". Alla domanda ha risposto il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood: "Ci distruggono tutto quello che vogliamo raccontare, noi vogliamo portare la libertà universale di sentirsi liberi di poter esprimere qualsiasi tipo di amore. In generale, nella totalità. Non vogliamo incasellare l'amore, vogliamo dargli uno sfogo libero al 100%".