Sanremo 2022, Francesco Monte contro Ana Mena: “non era il Festival della canzone italiana?"

Francesco Monte ha criticato la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022: la polemica dell'ex tronista è legata alle origini spagnole della cantante, Monte ritiene che alla kermesse canora dovrebbero partecipare solo cantanti italiani. Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, fino ad ora, non ha ritenuto di dover replicare.

Sabato sera nel corso del TG1 delle 20:00, Amadeus ha annunciato i 22 big partecipanti al Festival di Sanremo, quest'anno la RAI ha preferito anticipare i tempi e dare la lista prima della finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre, questo perché alcuni settimanali, tra cui Chi, avevano pubblicato i nomi dei cantanti in gara.

La lista degli artisti ha ricevuto molti consensi, ma non tutti sono stati d'accordo con il direttore artistico: Francesco Monte ad esempio ha subito criticato le scelte comunicate durante il TG, l'ex tronista da qualche anno ha deciso di intraprendere la carriera di cantante e già lo scorso anno aveva presentato un brano per Sanremo Giovani. Monte sul suo profilo Instagram ha criticato la partecipazione di Ana Mena a Sanremo in quanto di origini spagnole.

Francesco Monte ha scritto nelle stories: "Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!!. "Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma esibirsi come ospiti... cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?".

Monte quindi ritiene che la scelta della cantante, che lo scorso anno duettò a Sanremo con Riki, non rispetti il regolamento del Festival. Come abbiamo detto né la Rai né il direttore artistico hanno ritenuto opportuno rispondere fino a questo momento.