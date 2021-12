Sanremo 2022: chi sono i big in gara

Amadeus ha annunciato i 22 big in gara di Sanremo 2022 ma non come sempre durante la finale di Sanremo Giovani, bensì attraverso due finestre dedicate alla kermesse all'interno del TG1 delle 20:00 di questo sabato 4 dicembre 2021.

Il motivo? Un leak di Chi, che ha spoilerato molti degli artisti in gara, costringendo la RAI e la direzione artistica di Sanremo 2022 a correre ai ripari, modificando addirittura il regolamento: i 22 big dovranno comunque partecipare alla serata conclusiva di Sanremo Giovani, il prossimo 15 dicembre, ma il riserbo sui nomi è stato sciolto con largo anticipo rispetto alle precedenti edizioni.

Chi sono i cantanti in gara

Elisa

Dargen D'Amico

Gianni Morandi

Noemi

Le Vibrazioni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Sangiovanni

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

Rkomi

Mahmood e Blanco

Fabrizio Moro

Highsnob e Hu

A questi nomi si aggiungeranno i primi due classificati tra i Giovani.

Sanremo 2022 sarà trasmesso come sempre su Rai1 in cinque prime serate, dal 1° al 5 febbraio. A condurre sarà Amadeus, anche direttore artistico della manifestazione, ma non sono ancora stati svelati i nomi di chi lo affiancherà in un'edizione che sarà con grande probabilità orfana di Fiorello.