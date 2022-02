Sanremo 2022, Beppe Vessicchio torna stasera sul palco dell'Ariston

Beppe Vessicchio torna stasera a Sanremo 2022 nella serata dedicata alle cover: il maestro si è negativizzato solo nelle ultime è tornerà nella cittadina ligure per dirigere Le Vibrazioni. La notizia è stata confermata anche dal vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo ai margini della conferenza stampa di presentazione della quarta giornata della kermesse canora.

Beppe Vessicchio nel corso degli anni è diventato un'icona del Festival di Sanremo, è l'unico direttore d'orchestra a cui il pubblico dell'Ariston riserva una standing ovation degna di quelle dedicate a personaggi come Iva Zanicchi, Gianni Morandi o Massimo Ranieri. Il maestro ha debuttato a Sanremo nel 1990, ha vinto la kermesse per ben quattro volte con gli Avion Travel, Alexia, Valerio Scanu e nel 2011 con Roberto Vecchioni.

A Sanremo 2022 Vessicchio avrebbe dovuto dirigere fin dalla prima sera l'esibizione de Le Vibrazioni ma è risultato positivo al Covid e, nonostante si fosse negativizzato in tempo, non è riuscito a salire sul palco il 2 febbraio. Domenica scorsa Vessicchio aveva annunciato all'Adnkronos il suo possibile rientro "Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival".

Nonostante l'ottimismo Beppe Vessicchio ha dovuto rimandare l'esordio a Sanremo 2022 ma stasera ci sarà sicuramente, come ha confermato il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo "Beppe Vessicchio ci sarà, ma fate finta di non saperlo", ha detto ai giornalisti alla fine della presentazione della quarta giornata del Festival. Il direttore d'orchestra napoletano accompagnerà Le Vibrazioni che stasera si esibiranno con 'Live and Let Die', il brano di Linda e Paul McCartney.

Raggiunto dall'Agi, Beppe Vessicchio ha spiegato che ha risolto con successo le pratiche burocratiche necessarie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, "Oggi provo a raggiungere Sanremo, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston", ha detto rincuorando i suoi fan.