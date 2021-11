Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston?

Alessia Marcuzzi potrebbe salire sul palco dell'Ariston per affiancare Amadeus a Sanremo 2022 come conduttrice per tre serate.

Sul palco di Sanremo 2022 potrebbe salire Alessia Marcuzzi per affiancare Amadeus; secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, il direttore artistico sta cercando di convincere la conduttrice a presentare con lui almeno 3 serate della kermesse canora.

Il Festival di Sanremo è ancora lontano ma Amadeus è già al lavoro per definire la lista dei cantanti che salirà sul palco dell'Ariston dove, nell'edizione del 2021, trionfarono i Maneskin. Da quel giorno la scalata del gruppo rock italiano è stata inarrestabile, dalla vittoria all'Eurovision Song Contest 2021 all'apertura del concerto dei Rolling Stones all'Allegiant Stadium di Las Vegas.

Se per il momento i rumors sui cantanti sono ancora poco attendibili, nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci sull'arrivo di Alessia Marcuzzi all'Ariston.

A parlarne questa settimana è anche Chi, la rivista di Alfonso Signorini dà la trattativa in dirittura d'arrivo. Sulle pagine del magazine in edicola si legge "in questi giorni Amadeus sta pennellando il suo Festival di Sanremo: gli occhi del conduttore sono caduti su Alessia Marcuzzi, a cui vorrebbe proporre la co-conduzione per tre serate. Mancano solo i dettagli".

Se il rumor di Chi fosse confermato la Marcuzzi e Amadeus tornerebbero a presentare insieme un programma dopo più di vent'anni. I due conduttori si sono divisi il palco del Festivalbar per due edizioni, quella del 1996 e quella del 1997. Mentre Alessia Marcuzzi si avvicina a Sanremo, uno dei pilastri delle ultime due edizioni sembra allontanarsi definitivamente. È sempre più difficile che al fianco di Amadeus, per il terzo anno consecutivo, ci sia Fiorello. Il no dello showman questa volta sembra definitivo e reale, nulla ha potuto fare o dire il suo amico Amadeus per convincerlo.