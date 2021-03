Sanremo 2021: la scaletta della prima serata

Ecco la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021, con le esibizioni, in ordine di uscita, dei primi 13 big in gara, di 4 nuove proposte e i primi ospiti in arrivo al Teatro Ariston.

Sanremo 2021 è ai nastri di partenza in questo martedì 2 marzo 2021 e, stando alla scaletta della prima serata, sarà subito come fare un salto in un passato decisamente più confortevole.

Ad aprire ufficialmente questo 71° Festival della canzone italiana ci sarà infatti Diodato, vincitore della passata edizione.

Ad introdurlo naturalmente il padrone di casa, Amadeus, insieme al compagno di viaggio Rosario Fiorello, a Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso di queste 5 puntate, e a Matilda De Angelis, prima co-conduttrice dell'edizione.

L'attesa maggiore, però, è per la gara, che vedrà sfidarsi in totale 26 big e 8 nuove proposte.

Ecco, nell'ordine di esibizione, i primi 13 Big in gara pronti a salire sul palco nella prima serata:

Arisa

Colapesce Dimartino

Aiello

Francesca Michielin e Fedez

Max Gazzè

Noemi (che ha preso il posto di Irama)

Madame

Maneskin

Ghemon

Coma_Cose

Annalisa

Francesco Renga

Fasma

Prima della gara dei Big comincerà quella delle Nuove proposte:

Gaudiano

Elena Faggi

Avincola

Folcast

Le 13 canzoni della sezione Campioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e sarà stilata già una prima classifica. Per quanto riguarda invece le Nuove Proposte: le canzoni saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa dal pubblico tramite Televoto. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.

Sul fronte degli ospiti, invece, oltre a Diodato (che nel corso della serata eseguirà anche un medley di suoi successi) e Zlatan Ibrahimovic, c'è grandissima attesa per l'altro componente del cast fisso, Achille Lauro, che ha già annunciato grosse sorprese.

E poi naturalmente per Loredana Bertè, che torna a Sanremo a due anni dalla sua partecipazione, come cantante in gara, salutata da una standing ovation del pubblico. Cosa farà stasera? Presenterà in anteprima il suo nuovo singolo, Figlia di..., ed eseguirà un medley di suoi successi storici.

Saranno sul palco dell'Ariston stasera anche Alessia Bonari, l'infermiera di Grosseto diventata uno dei simboli della lotta al virus, e la Banda della Polizia di Stato, che sarà accompagnata per l'occasione dalla violinista Olga Zakharova e dal jazzista Stefano Di Battista.