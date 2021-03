Sanremo 2021: gli ospiti del Festival serata per serata

Sanremo 2021 sarà senza pubblico ma non senza ospiti. Tanti i personaggi, infatti, che, serata per serata, affiancheranno sul palco dell'Ariston il conduttore Amadeus e il suo braccio destro Rosario Fiorello.

Da diverse settimane ormai si parla di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic come ospiti fissi, ma, tra possibili defezioni dell'ultimo momento e conferme a sorpresa, chi sarà presente al Festival in questa edizione già unica nel suo genere?

Ecco l'elenco di ospiti attesi al Festival di Sanremo 2021. Sarà costantemente aggiornato nei prossimi giorni.

Prima serata - martedì 2 marzo

Achille Lauro

Fiorello

Zlatan Ibrahimovic

Diodato (sarà lui ad aprire il Festival)

(sarà lui ad aprire il Festival) Loredana Bertè

Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato (con Stefano Di Battista)

Seconda serata - mercoledì 3 marzo

Fiorello

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic (in collegamento)

Laura Pausini

Il Volo

Andrea Morricone

Enzo Avitabile

Gigliola Cinquetti

Marcella Bella

Fausto Leali

Alex Schwazer

Terza serata - giovedì 4 marzo

Fiorello

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Sinisa Mihailovic (non confermato)

(non confermato) Negramaro

Emma Marrone

Monica Guerritore

La terza serata è quella dedicata ai duetti e vedrà salire sul palco artisti quali Manuel Agnelli, Samuele Bersani, la vincitrice dell'ultimo X Factor Casadilego, Michele Bravi, Donatella Rettore, Daniele Silvestri e molti altri.

Quarta serata - venerdì 5 marzo

Fiorello

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Mahmood

Alessandra Amoroso

Quinta e ultima serata - sabato 6 marzo

Fiorello

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Tecla Insolia

Ornella Vanoni

Francesco Gabbani

Federica Pellegrini

Alberto Tomba

Dardust

Questa lista verrà aggiornata quotidianamente con tutte le news e i possibili cambiamenti dell'ultimo minuto dal fronte ospiti di Sanremo 2021.