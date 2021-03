Sanremo 2021: Irama stasera non canterà, Noemi al suo posto

Il cantante Irama stasera non salirà sul palco di Sanremo 2021 per via del tampone positivo di un membro dello staff: al suo posto ci sarà Noemi.

Sanremo 2021 comincia in salita per Irama che stasera non canterà. Come comunicato dalla RAI, infatti, la decisione è stata presa in seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff del cantante.

Irama è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto si esibirà Noemi.

Sono scattati dunque i protocolli di sicurezza che l'organizzazione del Festival di Sanremo ha dovuto approntare per questa particolare edizione, protocolli che, ricordiamo, sono stati approvati dal CTS.

Quello nello staff di Irama non è però il primo caso di positività in questo Festival di Sanremo: due settimane fa Moreno Conficconi degli Extraliscio aveva costretto tutto il gruppo alla quarantena per via di un tampone rapido che aveva dato esito positivo, effettuato prima che gli artisti entrassero al Teatro Ariston per le prove del loro brano Bianca Luce Nera.

Solo qualche giorno dopo, però, il testo molecolare aveva dato esito opposto, permettendo così alla band di tornare sul palco.