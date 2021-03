Sanremo 2021, Morgan: "Commenterò il Festival in diretta su Instagram"

Morgan non sarà a Sanremo 2021, dove invece ci sarà Bugo, ma ha annunciato di voler seguire il Festival insieme ai suoi follower in diretta su Instagram.

Sanremo 2021 non potrà contare sulle follie di Morgan, almeno non sul palco dell'Ariston. In compenso il cantautore ha promesso taglienti commenti in diretta su Instagram per tutti i suoi follower.

Almeno questo è quello che Marco Castoldi ha dichiarato tra le colonne del magazine Mow: "Dipende da cosa devo fare quelle sere. Vorrei fare delle dirette Instagram e commentarlo live, oppormici, anzi fottermene!", sempre che non ci ripensi, naturalmente.

Certo, la tentazione sarà forte, anzitutto perchè il Festival di Sanremo ha accolto nuovamente tra le proprie braccia l'arcinemico Bugo, con cui Morgan è stato protagonista di uno dei più grandi coup de théâtre nella storia della kermesse canora.

E a proposito di quello che, prima della scorsa avventura sanremese, Morgan definiva uno dei suoi migliori amici, ora il cantautore ha dichiarato: "Con Bugo purtroppo non ci ho più parlato, mi ha fatto un po' di ghosting anche lui. So che farà il duetto con i Pinguini Tattici Nucleari... Dovrebbe fare la mia canzone 'Altrove' ma purtroppo non arriverà mai a sti livelli, se lui faceva la cover di 'Altrove' era finita, giuro, vinceva lui. Ma lui s'è preso male davvero. Assurdo, è un ipocrita, anzi un hip-pop-crita. Il problema degli italiani? Non hanno senso dell'umorismo".

C'è però anche un'altra buona ragione per commentare Sanremo 2021 e si chiama Amadeus. I più attenti ricorderanno infatti che proprio Morgan era stato escluso a sorpresa dalla giuria di Sanremo Giovani a un'ora dalla finale, e in quell'occasione se l'era presa, con veemenza, proprio con il direttore artistico del Festival.

E sempre con Mow, Morgan ha usato toni molto più concilianti verso il conduttore, almeno rispetto a qualche mese fa: "Amadeus mi ha bloccato. Scherzo, a me piace scherzare, ridere. Per me è un bravo ragazzo. Non ho motivi di avercela con lui, credo sia difficile stare dentro le logiche di queste robe, avrà avuto delle pressioni, sicuro".