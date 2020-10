Sanremo 2021: Michele Morrone salirà sul palco dell'Ariston?

Michele Morrone potrebbe partecipare a Sanremo 2021: la star del film erotico 365 giorni è anche un cantante e potrebbe salire sul palco dell'Ariston nella prossima edizione della kermesse canora presentata da Amadeus. L'indiscrezione è stata pubblicata nell'ultimo numero del settimanale CHI.

Michele Morrone è diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo dell'affascinante mafioso Massimo Torriccelli in 365 giorni, un film erotico di produzione polacca che è stato uno dei più grandi successi di Netflix nei primi mesi del 2020. Morrone si è ritrovato in poco tempo a essere un sex symbol tanto che a luglio ha firmato un contratto per una campagna pubblicitaria con Paul Marciano, uno dei fondatori del marchio Guess. Secondo le indiscrezione della stampa, Morrone aveva firmato un contratto a sei cifre che includeva servizi fotografici, obblighi sui social media, apparizioni pubbliche e forse una sfilata di moda.

Michele Morrone in una scena di Sirene

Come le sue fan sanno, Michele Morrone è anche un chitarrista e un cantante, lo scorso 14 febbraio ha pubblicato l'album Dark Room. Molte delle canzoni ascoltate in 365 giorni sono state estratte da questo album, tra queste Watch Me Burn, Feel It, il brano scelto per i titoli di coda, e Hard for Me è la canzone di apertura del film. Anche Morrone, come tutti i cantanti italiani, aspirerebbe a esibirsi sul palco dell'Ariston. Secondo un'indiscrezione raccolta dal settimanale CHI, Amadeus starebbe pensando di far partecipare il cantante alla kermesse televisiva, che quest'anno dovrebbe andare in onda dal 2 marzo al 6 marzo. L'unico scoglio, secondo il settimanale, è l'uso della lingua, fin qui Michele ha sempre inciso brani in inglese, mentre il regolamento di Sanremo prevede che i cantanti si esibiscano in italiano: "L'attore del momento, Michele Morrone, che interpreta il seduttore di 365 (il film hot su Netflix), nutre ambizioni musicali. La sua presenza potrebbe essere la sorpresa del Festival di Sanremo. Superospite o concorrente? Questo al momento è il quesito da sciogliere, anche perché Michele ama cantare in inglese".