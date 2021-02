Sanremo 2021, Matilda De Angelis e "quello che nessuno dice" sul Festival

In vista della sua partecipazione a Sanremo 2021, Matilda De Angelis ha ammesso di essere parecchio spaventata e di temere che possa cadere dalla celebre scalinata.

Come riportato da Repubblica, in occasione di un'intervista, Matilda De Angelis si è soffermata a parlare del suo rapporto con il Festival di Sanremo, con i suoi conduttori e delle sue più grandi paure. L'attrice ha dichiarato: "Sono un po' agitata perché Sanremo non è il mio habitat ma so che mi faranno risaltare al meglio. Quel palco intimorisce un po' tutti sebbene nessuno dice mai che si sta cagando sotto. Ecco, io lo ammetto tranquillamente". A proposito delle passate edizioni del Festival di Sanremo, Matilda De Angelis ha affermato: "Negli ultimi quattro anni ho visto il Festival fino all'ultimo minuto con il mio agente Gianni Chiffi. Quando mi ha chiamato per dirmi che avrei presentato una delle serate mi trovavo sul set di notte e c'erano circa meno dieci gradi. In quel momento ero talmente entusiasta da essere rimasta senza parole".

Relativamente al Festival di Sanremo, Matilda De Angelis si è anche soffermata sull'importanza dell'outfit. L'attrice ha detto: "Sanremo è importante e deve esserlo anche l'abito. Sto scegliendo ma cerco pure un tocco di ironia. Il vestito deve rispecchiare la mia età. L'importante sono anche le scarpe e io penso solo che morirò precipitando dalle scale del palco. Ahò, d'altronde anche Jennifer Lawrence è caduta sul palco degli Oscar".

Questa tensione, però, viene puntualmente contrastata dall'ironia di Amadeus e Rosario Fiorello, i due conduttori principali della nuova edizione del Festival di Sanremo. Matilda De Angelis ha dichiarato: "Rido alle lacrime ogni volta che Fiorello mi manda un audio, è grandioso. Lui e Amadeus sono persone molto calorose. L'importante sarà essere naturali e istintivi. La verità vince sempre ed è meglio essere emotivi che gelidi!".