Sanremo 2021, Fiorello e Amadeus in onda a marzo: le date

Sanremo 2021 ci sarà, Fiorello e Amadeus saranno i conduttori ma andrà in onda a marzo: dal 2 al 6 marzo, per la precisione, posticipando dunque di circa un mese la consueta messa in onda invernale.

La presentazione dei palinsesti RAI, almeno sul fronte Sanremo, non ha portato grosse novità: il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha ufficializzato una notizia che i diretti interessati avevano già diffuso mesi fa. Sul palco dell'Ariston, anche nel 2021, tornerà la coppia d'oro degli ascolti formata da Fiorello e Amadeus. Come ogni anno, il Festival di Sanremo resta sostanzialmente l'appuntamento principale della nuova stagione di Rai1, anche se la particolare situazione sanitaria, e il timore di nuovi focolai nei mesi più freddi, hanno portato l'azienda di viale Mazzini a voler ridurre il rischio di cancellazione. Così Sanremo, almeno per la prossima edizione, abbandonerà il mese di febbraio e si sposterà nella prima settimana di marzo.

Un'altra grande novità in effetti c'è: si chiama Ama Sanremo ed è un nuovo appuntamento collaterale del Festival, ancora condotto dall'instancabile Amadeus, alle prese, nei giovedì sera autunnali, in seconda serata, con le selezioni dei cantanti in gara.