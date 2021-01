Sanremo 2021, Can Yaman sarà ospite della kermesse

Can Yaman sarà tra gli ospiti di Sanremo 2021, che andrà in onda su Rai1 dal 2 al 6 marzo, come confermato proprio ieri dalla RAI.

Can Yaman sarà ospite di Sanremo 2021, la settantunesima edizione della kermesse canora italiana presentata da Amadeus che andrà in onda su Rai1 dal prossimo 2 al 6 marzo.

Secondo l'agenzia Adnkronos, dopo Zlatan Ibrahimović, che sarà presente a tutte le serate del Festival di Sanremo, Amadeus è riuscito a portare sul palco dell'Ariston Can Yaman. L'attore di Daydreamer - Le ali del sogno in questi giorni è al centro del gossip per la sua presunta relazione con Diletta Leotta.

Nelle note di agenzia non si specifica a quale serata parteciperà Can Yaman, una presenza che farà certamente piacere al pubblico femminile italiano. La conferma delle date del Festival di Sanremo è stata data solo nella giornata di ieri. Amadeus e gli organizzatori stanno ancora lavorando per fare in modo che il pubblico sia presente durante le cinque serate della kermesse.

Tornando all'attore turco, alcuni giorni fa il settimanale CHI ha pubblicato alcune foto di Can Yaman con Diletta Leotta, un'ulteriore conferma della relazione tra la star nata ad Istanbul e la giornalista sportiva di DAZN? Chissà, intanto i due alcuni giorni fa hanno postato la stessa canzone sui loro social, Una notte a Napoli.