Sanremo 2020: la scaletta della quarta serata

Sanremo 2020 torna, stasera 7 febbraio dopo le polemiche e i record delle ultime ore, e la scaletta della quarta serata annuncia il gran ritorno di Fiorello, dopo un giorno d'assenza, che dovrebbe aprire la puntata insieme al padrone di casa Amadeus.

Ad accompagnare il conduttore sul palco stasera ci saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Stasera si decreterà il vincitore o la vincitrice nella categoria delle Nuove Proposte.

Ecco, nell'ordine d'uscita, le 24 esibizioni dei Big in gara che vedremo stasera sul palco dell'Ariston:

Paolo Jannacci con "Voglio parlarti adesso"

Rancore con "Eden"

Giordana Angi con "Come mia madre"

Francesco Gabbani con "Viceversa"

Raphael Gualazzi con "Carioca"

Anastasio con "Rosso di rabbia"

Pinguini Tattici Nucleari con "Ringo Starr"

Elodie con "Andromeda"

Riki con "Lo sappiamo entrambi"

Diodato con "Fai rumore"

Irene Grandi con "Finalmente io"

Achille Lauro con "Me ne frego"

Piero Pelù con "Gigante"

Tosca con "Ho amato tutto"

Michele Zarrillo con "Nell'estasi o nel fango"

Junior Cally con "No grazie"

Le Vibrazioni con "Dov'è"

Alberto Urso con "Il sole ad est"

Levante con "Tikibombom"

Bugo e Morgan con "Sincero"

Rita Pavone con "Niente (Resilienza 74)"

Enrico Nigiotti con "Baciami adesso"

Elettra Lamborghini con "Musica (e il resto scompare)"

Marco Masini con "Il confronto"

Sanremo 2020: gli ospiti del Festival serata per serata

Tra le Nuove Proposte si sfideranno:

Leo Gassmann contro Fasma

Tecla contro Marco Sentieri

Non ci sarà Johnny Dorelli sul palco dell'Ariston stasera, ma sarà Tony Renis a raggiungere Amadeus per un omaggio alla lunga carriera. L'ospite internazionale già attesissima da giorni sarà Dua Lipa, mentre tra gli italiani spiccano i nomi di Gianna Nannini, che si esibirà con Coez, e di Ghali.

Come ogni sera, sul palco sarà presente anche Tiziano Ferro, fresco del battibecco mediatico con Fiorello.

Sanremo 2020, le polemiche del Festival