Sanremo 2020, Johnny Dorelli stasera non ci sarà: ecco perchè

Stasera Johnny Dorelli non sarà presente a Sanremo 2020, nonostante la sua presenza fosse stata confermata già tempo fa: ecco perchè non salirà sul palco.

A Sanremo 2020 stasera Johnny Dorelli non ci sarà, i problemi di salute obbligano il cantante a dare forfait all'ultimo minuto, ma Amadeus ci spera ancora: "lo aspetto fino a sabato".

Johnny Dorelli doveva essere ospite stasera al Festival di Saremo, purtroppo il cantante, che compirà 83 anni il prossimo 20 febbraio, mancherà per problemi di salute. La notizia circolata in mattinata, è stata confermata da Amadeus e dal direttore di Rai1 Stefano Coletta (che non l'ha nominato tra gli ospiti della serata) in conferenza stampa: "non si sentiva bene, mi ha chiamato personalmente. Gli ho fatto gli auguri di una buona guarigione. Le porte fino a sabato per lui sono aperte e gli ho detto che avrebbe potuto chiamarmi in qualsiasi momento".

Sanremo 2020: gli ospiti del Festival serata per serata

Resta quindi una piccola speranza di vedere Dorelli salire sul palco dell'Ariston, dove debuttò nel lontano 1958. Non tutti sanno che quell'anno il cantante presentò in coppia con Domenico Modugno la celebre 'Nel blu dipinto di blu'.

Sposato da circa 40 anni con Gloria Guida, l'ultima apparizione televisiva di Dorelli risale al 2018 a 'Che tempo che fa'. Il cantante e attore raccontò a Fabio Fazio un po' della sua vita quotidiana, dallo yogurt della mattina alla lettura dei giornali. In quell'occasione si esibì al piano nonostante il tremore alle mani, a Fabio Fazio confidò "Sono dieci anni che non suono, mi tremano le mani".