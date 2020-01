Sanremo 2020, Nicola Savino a Elisabetta Gregoraci: "Mai parlato di destra e sinistra"

Nicola Savino cerca di spegnere la polemica su Sanremo 2020 innescata da Elisabetta Gregoraci ieri via Instagram, spiegando di aver fatto quella telefonata privata cui la showgirl aveva accennato solo per consolarla per un'esclusione che non è stato lui a volere.

Ieri Elisabetta Gregoraci ha condiviso con i follower di Instagram la sua rabbia per essere stata fatta fuori dalla conduzione de l'Altro Festival, indicando in Nicola Savino la persona che avrebbe chiesto ed ottenuto la sua esclusione.

Oggi Savino, durante la trasmissione radiofonica Deejay Chiama Italia, che conduce con Linus, ha detto di aver chiarito tutto per telefono: "Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che non mi riguardava", nel corso della telefonata Nicola ha sottolineato che la decisione non è legata al rapporto tra la showgirl calabrese e l'ex marito Flavio Briatore. "Non ho mai parlato di destra e sinistra, perché io non discrimino mai nessuno. Prima di tutto non associo Flavio Briatore alla destra, io. Anzi, è amico di Renzi. Questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito profondamente". Nicola Savino ha preferito evitare anche ogni polemica con Briatore che sotto il post pubblicato da Elisabetta ha scritto "cog..one".

Anche Amadeus è intervenuto nella polemica e ha voluto sottolineare che in questo periodo non è mai stato in contatto con Elisabetta ribadendo la sua fiducia a Savino: "Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci, Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all'interno dell'Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene". Il direttore artistico del Festival ha concluso con una stoccata a tutti gli esclusi che stanno polemizzando in questi giorni: "A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no".