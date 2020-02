Sanremo 2020: Morgan e Bugo, cosa è successo prima della squalifica

Morgan morde Bugo che risponde con uno sputo nel backstage di Sanremo 2020. Ma cosa è successo prima della squalifica? Secondo alcuni testimoni, i due cantanti hanno cominciato a litigare dal dietro le quinte, prima dello scontro finale sul palco.

Chi non è riuscito a rimanere sveglio fino alle due del mattino per seguire la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, sa di essersi perso un evento irripetibile. Il povero Amadeus non è riuscito a godersi la ricucitura del rapporto tra Fiorello e Tiziano Ferro, che subito gli è esplosa in mano la clamorosa lite tra Bugo e Morgan in diretta sul palco dell'Ariston. Oggi cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sul dietro le quinte e i motivi che hanno causato il litigio tra i due cantanti.

Morgan a Sanremo 2020, durante la quarta serata

Secondo le fonti sanremesi, durante la prova delle cover, i due hanno iniziato a litigare, "Morgan - come riferiscono I discografici di Bugo - voleva fare tutto lui: il direttore d'orchestra, il pianista e forse anche il presentatore". La partitura consegnata dal fondatore dei Bluvertigo è stata considerata "incomprensibile" e "insuonabile" dall'orchestra. Subito dopo l'esibizione della cover i due hanno litigato davanti al giornalista Gino Castaldo. Ricordiamo per inciso che a questa edizione di Sanremo Morgan è ospite di Bugo.

Dopo il fattaccio della quarta serata a Sanremo 2020, Morgan, non nuovo ad intemperanze del genere, ha dichiarato a Repubblica "Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a molla contro di me. Non me lo spiego, andrebbe chiesto a loro, ma sta di fatto che hanno cominciato a torturarmi e a caricare Bugo contro di me". Nel frattempo arrivano le dichiarazioni di alcuni testimoni oculari "Pochi secondi prima di entrare in scena - riferiscono queste fonti - Morgan ha spiegato a Bugo che aveva intenzione di cambiare il testo. Bugo non aveva idea di che cosa avrebbe cantato quell'altro ma era evidentemente contrario. Gli ha detto di no, che non avrebbe dovuto nemmeno provarci". Mentre Amadeus era sul palco per presentare la loro esibizione, i due si insultavano "Era un corpo a corpo violento. Si sentivano le parolacce: pezzo di merda, stronzo. Bugo ha sputato a Morgan, l'ho visto con i miei occhi, ma se ho capito bene era la reazione a un morso".

Altre fonti hanno riportato le dichiarazioni di Morgan "Bugo voleva farmi fuori, ho eliminato prima lui, eliminando anche me, che non sono mai gara. Volevo fare musica, lui ha rovinato la nostra esibizione nella serata delle cover, si è preso il microfono e ha fatto tutto lui". Amadeus invece ha parlato di Bugo definendolo tranquillo e solitamente educato "Bugo è molto tranquillo, è il ragazzo più educato che c'è, ha preso la sua decisione e la rispettiamo". Nel corso della conferenza stampa di oggi Amadeus ha confermato le parole di stima per il cantante sottolineando "Bugo mi ha mandato subito un messaggio di scuse".