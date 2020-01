Sanremo 2020, la moglie di Amadeus è avanti: sarà inviata de La vita in diretta

Anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, parteciperà a Sanremo 2020 come inviata molto speciale della trasmissione di Rai 1 'La vita in diretta'.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, parteciperà a Sanremo 2020: la showgirl sarà l'inviata della trasmissione 'La vita in diretta, e c'e' già chi sui social critica la scelta tacciandola di nepotismo.

Giovanna Civitillo sarà a Sanremo dal 4 all'8 febbraio ma non affiancherà il marito sul palco. 'La vita in diretta' la trasmissione che copre la fascia pomeridiana di RAI 1, ha deciso di trasferirsi per una settimana nella città ligure, per dare tutta la copertura possibile alla kermesse. Insieme ai conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini ci sarà anche la moglie di Amadeus in veste di inviata speciale. La showgirl ha accettato con entusiasmo l'invito dei conduttori, che le hanno chiesto di essere il oro "Agente all'Avana".

La "first lady del Festival" l'hanno ribattezzata i conduttori de 'La vita in diretta', con i quali ieri la showgirl napoletana ha messo in piedi uno sketch in cui se la prendeva con Amadeus: "Non è normale. Non c'è mai. Se c'è o canta, o ascolta la musica o è al telefono, capisci? Con chi? Con Fiorello, con tutti! Di notte è un incubo, messaggi a tutte le ore. È uno stress. Hai visto le donne che ci sono? Io gelosa? Ti sembro gelosa? Assolutamente no".

Su Instagram Giovanna Civitillo è intervenuta con un post nel quale ha preso posizione a favore del marito sulle polemiche scoppiate dopo la presentazione di Francesca Sofia Noviello. Giovanna ha scritto: "A volte 'un passo avanti, a volte 'un passo indietro'. Spesso accanto ma soprattutto la cosa più importante sempre, sempre felice. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia".