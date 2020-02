Sanremo 2020: Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte

Leo Gassmann è il vincitore di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte: l'annucio da parte di Amadeus sul palco dell'Ariston è arrivato in diretta pochi minuti fa.

Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann e nipote dell'indimenticabile Vittorio Gassman, a soli 21 anni diventa così il 70° vincitore tra i giovani in gara al Festival di Sanremo. Al secondo posto la giovanissima Tecla, che ha gareggiato con lui in finale.

"Vai bene così", il brano con cui si è presentato a Sanremo, è stato scritto proprio da lui ed è stato un successo fin dalla prima puntata, quando gli ha permesso di battere l'altro concorrente Fadi.

Appassionato di musica fin da bambino, ha studiato canto al Conservatorio di Santa Cecilia e nel 2018 ha partecipato a X-Factor, gareggiando nella squadra di Mara Maionchi. Anche allora il suo ingresso nel talent, così come è stato per Sanremo 2020 dopo la vittoria di Sanremo Giovani, era stato salutato da moltissime critiche per via del cognome famoso che, a detta di molti, l'aveva sicuramente agevolato nelle selezioni, a scapito dei non "figli di". Leo Gassmann invece ha sempre tenuto a specificare che suo padre Alessandro ha preferito rimanere un passo indietro rispetto alla sua carriera musicale, rispettando quella che è la volontà del figlio di farcela da solo.

Nonostante questo, Alessandro Gassmann, cuore di papà, ha salutato la vittoria di Leo a Sanremo 2020 con un urlo di trionfo via social.