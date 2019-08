Sanremo 2020: Amadeus conduttore e direttore artistico del Festival

Il festival di Sanremo 2020 avrà Amadeus impegnato al Teatro Ariston in veste di conduttore e direttore artistico.

La Rai ha annunciato la notizia svelando che sul palco del teatro Ariston, dal 4 all'8 febbraio saliranno accanto ad Amadeus altri volti noti che hanno contribuito a scrivere importanti pagine della storia di Sanremo.

Le cinque serate del Festival di Sanremo 2020 potrebbero quindi forse contare sulla presenza di star come Fiorello o forse Jovanotti che, alcuni giorni fa sui social, aveva dichiarato che sarebbe stato volentieri ospite di Amadeus in caso fosse stato confermato come conduttore. Tra i nomi storici più probabili anche quelli di Pippo Baudo, Fabio Fazio, Carlo Conti e Piero Chiambretti.

La Rai ha dichiarato in un comunicato: "Un Festival di Sanremo 2020 all'insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l'intera l'azienda. Sarà questo Sanremo 70, un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai che culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston e che partirà da un'edizione di Sanremo Giovani che avrà un'apertura ancora maggiore alle nuove tendenze grazie anche alle sollecitazioni emerse dalla filiera musicale nel Tavolo di lavoro tenutosi martedì scorso in Rai, e proseguirà con una serie di altri appuntamenti durante il 2020".

La nota diramata da Viale Mazzini prosegue: "Padrone di casa di Sanremo 2020 sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sarà anche Direttore Artistico dell'edizione. Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccerà con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sarà costruito all'insegna dell'innovazione".