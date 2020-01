Sanremo 2020: Diletta Leotta, Monica Bellucci e tutte le donne sul palco con Amadeus

La conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020 ha risolto il mistero: al fianco di Amadeus ci saranno in tutto 11 donne, tra cui Diletta Leotta, Monica Bellucci e Georgina Rodriguez.

Sì, Diletta Leotta sarà a Sanremo 2020 al fianco di Amadeus ma non sarà la sola. La conferenza stampa ufficiale del 70° Festival della canzone italiana ha infatti confermato quanto era già nell'aria: saranno 10 in tutto le donne (e non chiamatele vallette) che si avvicenderanno sul palco dell'Ariston nelle 5 serate.

Ecco chi saranno le 11 donne che condurranno Sanremo insieme al direttore artistico dell'edizione, Amadeus:

Diletta Leotta

Rula Jebreal

Monica Bellucci

Mara Venier

Antonella Clerici

Georgina Rodriguez

Emma D'Aquino

Laura Chimenti

Francesca Sofia Novello

Alketa Vejsiu

Sabrina Salerno

Se di Rula Jebreal si sapeva ormai da giorni, dopo il tira e molla con parte più sovranista della RAI, la presenza di Monica Bellucci è un'assoluta sorpresa. La veterana Antonella Clerici tornerà a scendere la famosa gradinata dopo 10 anni dal quell'edizione che la vide tra i protagonisti, mentre per l'ultima serata Amadeus ha voluto accanto a sè uno dei volti più amati di Rai1: Mara Venier. E se la presenza di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, e della modella Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, ricorda forse un po' più da vicino la figura canonica della valletta sanremese, per presentare Sabrina Salerno Amadeus non ha usato giri di parole: "un'icona sexy che può ancora raccontarci qualcosa".

L'appuntamento con Sanremo 2020 è dal 4 all'8 febbraio come sempre su Rai1, e in diretta streaming su RaiPlay.