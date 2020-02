Sanremo 2020, Achille Lauro difeso da Gianni Morandi: "Sveglia, il mondo cambia"

A Sanremo 2020 il terremoto si chiama Achille Lauro, che ha trovato un sostenitore convintissimo in Gianni Morandi! Ad accompagnare le note della sua canzone, Me ne frego, sul palco compare ogni sera un diverso personaggio della cultura mondiale, piccoli pezzi di una performance lunga cinque serate, che si concluderà sabato 8 febbraio. In molti hanno criticato le sue scelte di stile bollandolo come pretenzioso o ridicolo, ma il lavoro che Lauro sta facendo sul palco dell'Ariston va molto oltre la voglia di portarsi a casa un premio. Tra coloro che contestualizzano e comprendono lo spettacolo offerto dal cantante c'è il sempre illuminato Morandi, che lo difende a spada tratta.

Dalla sua ormai celebre pagina Facebook, Gianni Morandi ha infatti dato una brillante lezione di lungimiranza. Interpellando i fan sull'andamento della 70esima edizione del Festival, si apre una piccola discussione con un commento: "Sicuramente non mi è piaciuto Achille Lauro. Vergognoso." La risposta di Gianni è rivelatrice: "Sveglia, il mondo cambia!"

Il Festival di Sanremo e i suoi momenti più imbarazzanti

Alla posizione di Morandi viene opposto un secondo commento: "Ma certo, il mondo cambia, bisogna stare al passo con i tempi per carità, tutto vero ma non è detto che i cambiamenti siano migliorativi, nel caso di Lauro credo sia l'esatto contrario." Ma Gianni è un uomo saggio, che in vita sua ha visto e conosciuto realtà in continua evoluzione, o in ricorso storico magari, infatti risponde: "Ricordo gli stessi commenti quando Renato Zero si presentava con i suoi look, 40 anni fa... dovresti ricordarlo. Il fatto è che siamo tutti invecchiati e facciamo i discorsi dei vecchi di allora." Cristallino e pregnante.

Achille Lauro a Sanremo 2020 durante la prima serata

Le varie esibizioni di Achille Lauro a Sanremo 2020 sono un tentativo di riportare alla luce icone del cambiamento per spronare un cambiamento ulteriore. Dopo San Francesco, Ziggy Sturdust e la Marchesa Luisa Casati, ad Achille rimane ancora un look per portare a casa la vittoria morale di quest'edizione. Possiamo comunque contare sul supporto di Gianni Morandi.