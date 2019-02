Sanremo 2019: la scaletta della seconda serata

Marica Lancellotti

Il Festival di Sanremo 2019 è pronto a tornare stasera su Rai1, intorno alle 20:45, rispettando - salvo imprevisti - la scaletta della seconda serata, che potete leggere di seguito. Al contrario di quanto successo ieri, stasera si esibiranno solo 12 tra gli artisti in gara (i restanti 12 si esibiranno domani). I cantanti pronti all'esibizione saranno, nell'ordine:

Achille Lauro, Rolls Royce

Einar, Parole nuove

Il Volo, Musica che resta

Arisa, Mi sento bene

Nek, Mi farò trovare pronto

Daniele Silvestri

Ex-Otago, Solo una canzone

Ghemon, Rose viola

Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me

Paola Turci, L'ultimo ostacolo

Negrita, I ragazzi stanno bene

Federica Carta e Shade, Senza farlo apposta

Dopo il duetto di Andrea Bocelli e il figlio Matteo, anche la seconda serata sarà allietata dall'esibizione di ospiti italiani e internazionali di Sanremo 2019. Anzitutto Marco Mengoni in coppia con il cantautore scozzese Tom Walker. Nel corso della puntata si esibiranno anche Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante. Tra gli ospiti "non cantanti", invece, Laura Chiatti e Michele Riondino, che presenteranno il nuovo film Un'avventura, in uscita il 14 febbraio, Michelle Hunziker, che torna a Sanremo dopo il successo come conduttrice della passata edizione, e il duo comico Pio e Amedeo.

Durante la serata verrà attribuito a Pino Daniele il Premio alla carriera Città di Sanremo, a quattro anni dalla prematura scomparsa del cantautore napoletano.

La seconda serata del Festival, dunque, dovrebbe essere più "leggera" della prima, che ha pagato il prezzo di dover ospitare le esibizioni di tutti e 24 gli artisti in concorso. Cosa che non ha giovato agli ascolti, peggiori rispetto a quelli dell'anno precedente: la prima parte della serata, Sanremo Start, andata in onda dalle 20:47 alle 21:13, ha fatto registrare il 38.66% di share con 10.956.000 spettatori. La prima parte dell'effettiva prima serata, dalle 21:16 alle 23:56, ha mantenuto incollati allo schermo 12.282.000 spettatori, facendo segnare il 49.4% di share, ma nella seconda parte, dalle 0:01 all'1:14 c'è stato un drastico calo d'attenzione, con il pubblico ridotto a 5.120.000 unità, per uno share del 50.11%. Dati bassi come questi, dicono gli esperti, non si vedevano dal 2008.