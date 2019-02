Sanremo 2019: il figlio di Andrea Bocelli, Matteo, conquista i social

Marica Lancellotti

La grande scoperta di Sanremo 2019? Per il momento è sicuramente Matteo Bocelli, il figlio del più famoso tenore Andrea, che è stato ospite dell'Ariston durante la prima serata del Festival. Protagonista del momento più emozionante della puntata, con l'ideale passaggio di consegne padre-figlio che si è materializzato in una giacca di pelle indossata da Bocelli senior 25 anni fa proprio a Sanremo, Matteo ha attirato l'attenzione dei social soprattutto per la sua bellezza.

Senza nulla togliere alla sua voce, esibita nel duetto con il padre sulle note di Fall on me, il brano che parla proprio del rapporto tra genitori e figli, Matteo Bocelli, al suo ingresso sul palco, ha lasciato letteralmente senza fiato il pubblico di Twitter. Tanto da meritare addirittura i complimenti espliciti, per il talento musicale e non, dalla cantante Fiordaliso.

Che gnocco il figlio di Bocelli e bravo #Sanremo2019 — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) 5 febbraio 2019

Chi è il bel Matteo Bocelli? Il figlio secondogenito di Andrea Bocelli, questo ormai lo sappiamo, e dell'ex moglie Enrica Cenzatti. Classe 1995, Matteo ha un fratello maggiore, Amos, e una sorellina di 5 anni, Vittoria, nata dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti. Certo, non è stato Sanremo a regalare la fama a Matteo, o almeno non completamente (e non solo perchè è figlio d'arte). Prima ancora della sua voce, ad essere notata è stata la sua bellezza da diverse agenzie di moda: il giovane Bocelli, 190 centimetri d'altezza, fisico slanciato, occhi e capelli scurissimi, ha già preso parte a diverse campagne pubblicitarie, tra cui quella famosa per Guess insieme a Jennifer Lopez.

Matteo Bocelli, che a molti ha ricordato l'attore Primo Reggiani e un giovane Luca Argentero, non ha molta intenzione di continuare nel campo della moda, ma vorrebbe sfondare in quello musicale, con il sostegno di papà: studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca per affinare le sue naturali doti da tenore e si è già esibito su alcuni dei palchi più famosi del mondo sempre in compagnia del padre, con cui, dopo Sanremo, volerà alla volta degli Stati Uniti. Sarà l'erede musicale degno di Andrea Bocelli? La strada è ancora lunga ma intanto il popolo di internet l'ha già eletto a nuova celebrità.