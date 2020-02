Sandra Oh e Jay Duplass star della serie The Chair, prodotta da Benioff e Weiss

David Benioff e D.B. Weiss, creatori del cult Il Trono di Spade, produrranno la serie The Chair, con star Sandra Oh e Jay Duplass.

Sandra Oh e Jay Duplass saranno le star di una nuova serie intitolata The Chair, prodotta per Netflix dai David Benioff e D.B. Weiss.

Il progetto, sviluppato grazie all'accordo stretto tra la piattaforma di streaming e i creatori del cult Il Trono di Spade, sarà composto da sei episodi e viene descritto come di genere dramedy.

Lo show è stato scritto da Amanda Peet, che sarà coinvolta anche come showrunner e produttrice in collaborazione con David Benioff e D.B. Weiss.

Il pilot può contare anche sul contributo di Annie Julia Wyman nella fase di stesura della sceneggiatura.

Al centro della trama ci sarà chi è a capo del dipartimento di letteratura inglese in un'importante università, tuttavia per ora non sono stati diffusi i dettagli dei personaggi o della storia raccontata.

Sandra Oh ritornerà prossimamente sugli schermi televisivi con la terza stagione della serie Killing Eve, mentre Jay Duplass ha recitato recentemente in Transparent e nei film Outside In e Pink Wall.