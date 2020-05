Sandra Milo si incatena a Palazzo Chigi, poi incontra Giuseppe Conte

Sandra Milo è stata ricevuta da Giuseppe Conte dopo essersi incatenata ad una transenna di Montecitorio, l'attrice ha chiesto interventi a favore degli autonomi del mondo dello spettacolo.

#tagada #SandraMilo si incatena davanti Palazzo #Chigi: l'attrice chiede da giorni udienza al premier Conte per portare le istanze dei lavoratori autonomi dello spettacolo https://t.co/9K7H9s9EQ3 — La7 (@La7tv) May 27, 2020

Nei giorni scorsi Sandra Milo aveva cominciato lo sciopero della fame per attirare l'attenzione del Governo sugli autonomi, le partite Iva, gli artisti e gli operatori del mondo dello spettacolo in crisi dopo la chiusura delle varie attività.

Oggi l'attrice si è incatenata ad una transenna di Palazzo Chigi ma poco dopo è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio in persona che, venuto a sapere della sua protesta, ha acconsentito a riceverla.

"Con Conte è andata bene" ha detto la Milo ai giornalisti che l'aspettavano all'uscita - "E' andata bene, ha detto che farà di tutto per aiutare le persone. Io ero molto emozionata, lui invece era sereno, è una persona di grande comprensione, ha un lato molto umano". Sandra ha rivelato che Conte le ha parlato anche delle nuove misure decise oggi dall'Unione Europea: "Mi ha detto che oggi è un giorno importante perché l'UE darà un numero enorme di risorse e sono sicura che manterrà le promesse", ha concluso la Milo che sembrava molto soddisfatta.