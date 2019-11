Sandra Milo, nuovo compagno a 86 anni: "Ma per il sesso aspetto"

Sandra Milo ha un nuovo compagno ma per il momento niente sesso, "aspettiamo il momento adatto" ha raccontato lei stessa al programma radiofonico I Lunatici, di cui è stata ospite.

Attrice e conduttrice televisiva, a 86 anni Sandra Milo ha raccontato di avere ancora una vita amorosa intensa. Un matrimonio contratto a 15 anni e finito 21 giorni dopo è solo l'inizio del suo rapporto con l'altro sesso. "Sono sempre stata molto corteggiata" esordisce "sin da quando ero bambina i coetanei facevano a gara per aiutarmi a mettere il cappotto".

Moris Regas è il nome dell'uomo con cui è stata legata per 11 anni, ma la Milo è ricordata anche per le voci che correvano negli anni della 'Bella Vita' su una sua relazione con Federico Fellini, il grande regista con cui lavorò in alcuni suoi film tra cui Giulietta degli spiriti e 8½.

Sandra Milo

Ora, a 86 anni, Sandra Milo ha un nuovo compagno e una vita amorosa ancora attiva, ma per il sesso c'è ancora tempo, meglio aspettare "siamo nella fase del corteggiamento, come quando si è ragazzi, ci si corteggia, ma per il sesso si aspetta. Si riscoprono molte cose. Come il gusto di sentirsi belli. Si è belli solo quando qualcuno che ci piace ce lo fa notare". Per il momento non si parla di matrimonio "ho dormito in compagnia per tutta la vita, non è tanto che dormo da sola e devo dire che mi piace".

Nonostante l'età, Sandra è ancora corteggiatissima, riceve fotografie da uomini molto più giovani che si fotografano seminudi. L'uomo è per Sandra "una sicurezza, una protezione le donne rivendicano giustamente dei diritti che per secoli gli sono stati negati, però lo fanno nella maniera sbagliata". Il rancore e la rabbia portano solo all'infelicità: "molte donne sono rancorose, piene di rabbia, vogliono sopraffare il maschio e lui non è abituato a questo genere di donna, non la ama. È infelice lui ma è infelice anche lei perché non ottiene l'amore. E per le donne l'amore è importantissimo".

Sandra Milo ricorda le pressioni subite nel mondo dello spettacolo e le paragona a quello che sta succedendo oggi con il movimento #MeToo "certe dinamiche ci sono ancora, anche se più nascoste. Ormai c'è questa moda di accusare, di additare subito l'uomo. Io ho subito tantissime pressioni da ragazza. Era il tempo delle pressioni. L'uomo aveva il potere, la donna aveva solo il potere della bellezza e della seduzione, ma è un potere stressante, non un potere assoluto".