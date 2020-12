Sandra Milo "nuda" a 87 anni sulla cover di Flewid: "Non sono foto ritoccate"

Sandra Milo si spoglia nuda a 87 anni per la copertina di Flewid: l'attrice ha posato per una foto pubblicata sulla prima rivista italiana di arte che rappresenta l'age diversity nell'industria della moda.

Il magazine nel presentare la sua copertina, ha scritto sulla sua pagina social "Oggi con Flewid incontriamo un'attrice per cui la parola diva non è sicuramente sprecata". Nella foto che ha diviso i social Sandra Milo è seduta su un letto con le gambe divaricate e un drappo bianco a coprire il corpo nudo. "La regina della leggerezza e della sensualità, musa di registi come Fellini, Rossellini e Pietrangeli, capace di performance su qualsiasi tipo di piattaforma a qualsiasi età: lo schermo del cinema, il teatro, la televisione e anche il web", scrive la direttrice di Flewid su Instagram. Il Magazine poi lancia un messaggio ai fan: "Quello che imparerete da una mente geniale come Sandra è che la frivolezza e la profondità non sono nemiche ma sorelle, e che una ha bisogno dell'altra per funzionare in modo corretto".

E i fan hanno risposto in maniera entusiasta "Sei la donna più bella del mondo" si legge nella pagina Instagram dell'attrice e "che bella" e "Ma quanto sei bella, Sandra" e qualcuno fa paragoni con personaggi immortali "Come Marilyn". Sandra ha ringraziato tutti i suoi follower rispondendo a tutti i loro complimenti e puntualizzando "Le foto non sono state minimamente ritoccate come si fa di solito con Photoshop. Tutta roba naturale". Per lei arrivano i complimenti di colleghi del mondo dello spettacolo come Valeria Marini che scrive "Stellare", Giucas Casella che le dice "Meraviglia" mentre Fanny Cadeo le dice "Stupenda", tutti impazziti per lo scatto della fotografa Chiara Meierhofer Muscarà e per Sandrocchia Milo.