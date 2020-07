Sandra Milo: "Moris Ergas mi ruppe la mascella"

Sandra Milo ha avuto relazioni violente con alcuni uomini, Moris Ergas ad esempio le ruppe la mascella. La sua unica colpa è stata "quella di averli scelti", come dice alla giornalista che l'ha intervistata per conto del Corriere della sera 7.

Sandra Milo ha avuto molte relazioni nella sua vita, ma non le ha mai contate perché "questa è una cosa maschile", lei le storie se l'è lasciata alle spalle. Con Federico Fellini l'attrice ha avuto un rapporto bellissimo, ma ci sono stati uomini che le hanno fatto del male, fisicamente, come Moris Ergas, il produttore cinematografico greco a cui è stata legata per 11 anni. I due ebbero un litigio violento nella roulotte sul set: "da un orecchio non ci sento più, all'altro sono stata operata più volte. Questo anche grazie ad Ergas a cui devo anche la mascella rotta".

Anche la relazione con il marito Ottavio De Lollis è stata burrascosa, lui e Sandra Milo hanno avuto due figli, Ciro ed Azzurra, "De Lollis mi fece andare a pezzi il fegato", racconta Sandra che si dà il merito di essersi sempre rialzata. La violenza di questi uomini scaturiva dal loro modi di intendere il rapporto con la loro compagna dice Sandra: "per questi uomini amore significava possesso e io non posso essere ingabbiata", conclude l'attrice mostrando di non avere rimpianti: "Ho agito ogni volta nel modo che mi sembrava il migliore".