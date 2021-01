Sandra Milo: chi è il suo fidanzato di 37 anni più giovane, Alessandro Rorato

Sandra Milo e il suo fidanzato Alessandro Rorato stanno insieme da qualche mese: i due hanno 37 anni di differenza e la loro relazione sta suscitando diversi pettegolezzi. Ecco chi è l'uomo che ha conquistato il cuore di "Sandrocchia".

Sandra Milo con Alessandro Rorato sul red carpet di Venezia

Un nemico che ti vuole bene: Sandra Milo a Locarno 71

Alessandro Rorato ha 50 anni, di lui si sa che è originario del Veneto e lavorativamente è impegnato nel settore della ristorazione e del catering. I due si sono conosciuti durante una cena a Venezia. Sandra è stata colpita dalla gentilezza di Rorato che lei ha definito "Un cavaliere di altri tempi". I due per il momento hanno deciso di non convivere. Ospite a Live non è la D'Urso la Milo ha detto che la loro relazione è solo platonica: "Ovviamente non è una storia con quell'aspetto d'intimità. Io non ho l'età e non mi sento. Charlie Chaplin faceva i figli a 80 anni, ma è bello così. Non ci siamo dati nemmeno un bacio. L'amore spirituale, platonico esiste da sempre. Sono forme d'amore meravigliose, di complicità".

Alessandro Rorato ha un ristorante a Salgareda, in provincia di Treviso e a Sandra Milo ha già regalato l'anello di fidanzamento: "è una storia molto bella che consiglio a tutti soprattutto in un momento come questo perché l'amore è una cosa bella" ha detto la Milo a Barbara D'Urso.

Ieri in studio Sandra ha dovuto affrontare lo scetticismo degli opinionisti, "Sono buona ma anche intelligente. Io so chi è Alessandro e lo amo per quello che è: una persona bellissima, con sentimenti meravigliosi. Lui è un ragazzo più affettuoso e sensibile di me. Sono fortunata ad averlo conosciuto", ha risposto a Costantino Della Gherardesca che ha sollevato dubbi sull'onestà del suo fidanzato.