Sandra Milo confessa a Barbara D'Urso: "Ho chiesto a Giuseppe Conte di togliere l'IVA"

Sandra Milo, dopo essere stata ricevuta dal premier Giuseppe Conte, ha raccontato a Barbara D'Urso il contenuto della loro conversazione e la sua richiesta di non far pagare l'IVA ai lavoratori autonomi.

Sandra Milo si confessa da Barbara D'Urso, dopo aver incontrato Giuseppe Conte a Palazzo Chigi lo scorso venerdì. Cosa si sono realmente detti il premier e l'attrice 87enne?

Sandra Milo, dopo uno sciopero della fame che aveva sortito come effetto solo quello di una telefonata cordiale con Giuseppe Conte, nella giornata di venerdì, vista l'urgenza della richiesta di cui era portatrice, ha deciso che non poteva aspettare oltre ed è andata a incatenarsi a una transenna davanti a Palazzo Chigi. Nonostante i numerosi impegni del periodo, il premier ha voluto riceverla per una conversazione su un tema molto serio e sentito: le difficoltà affrontate in questo particolare momento storico dai lavoratori autonomi, in particolare dai lavoratori dello spettacolo. Ma cosa si sono realmente detti? La verità in questo video.

Sandra Milo si incatena a Palazzo Chigi, poi incontra Giuseppe Conte

Come ha raccontato nel corso di Live Non è la D'Urso, Sandra Milo ha chiesto a Giuseppe Conte: "di toglierci l'IVA, la pagheremo l'anno prossimo, perchè noi non stiamo lavorando, e non solo noi dello spettacolo. Prima di uscire ho detto 'Presidente la ringrazio tantissimo se dovesse avere bisogno di me sono qua'". E il premier cosa ha risposto? "Mi ha guardato, ha sorriso e mi ha detto che ha bisogno della mia allegria".