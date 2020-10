Sandra Bullock star del film The Lost City of D

L'attrice premio Oscar Sandra Bullock sarà la protagonista e produttrice del film The Lost City of D, prodotto per Paramount.

Sandra Bullock sarà la protagonista del nuovo film The Lost City of D, progetto di cui sarà anche produttrice in collaborazione con Paramount Pictures.

Il progetto viene descritto come una commedia romantica e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe avere come protagonista maschile Ryan Reynolds.

Il lungometraggio intitolato The Lost City of D racconterà la storia di un'autrice che compie un'incredibile scoperta: una città che pensava di aver inventato è reale e la donna, ruolo affidato a Sandra Bullock, dovrà quindi intraprendere un viaggio pericoloso per trovarla.

Alla regia ci saranno Adam e Aaron Nee, mentre la sceneggiatura è firmata da Dana Fox che ha sviluppato un'idea di Seth Gordon.

L'attrice premio Oscar sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua Fortis Film, in collaborazione con Gordon e Liza Chasin.

Paramount Pictures starebbe cercando, secondo quanto riporta Variety, di coinvolgere Ryan Reynolds che, nel 2009, aveva lavorato con Sandra Bullock al film Ricatto d'amore.