Sandokan, terminate le riprese. Il video dietro le quinte con Can Yaman tristissimo per l'ultimo ciak

Dovremo aspettare un anno per vedere la serie Sandokan, rifacimento di quella che negli anni '70 fu un vero e proprio fenomeno culturale. Lo show per Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, verrà trasmessa ad autunno 2025 ed in contemporanea arriverà anche su RaiPlay.

Sandokan: il video dietro le quinte della fiction con Can Yaman

Inutile dire come negli ultimi tempi la star della serie, l'attore turco Can Yaman, sia stato il centro d'attenzione di numerose notizie che lo hanno raccontato in diversi ambiti e situazioni: da serate nelle discoteche di Roma fino ad alcuni possibili litigi che si sarebbero verificati sul set ai danni di altri membri del cast. Tuttavia, grazie al nuovo video dietro le quinte pubblicato dalla Rai sui propri canali social, l'atmosfera che si respira è tutt'altra.

Si perché, qui è possibile vedere un emozionato Can Yaman con ancora indosso gli abiti di scena, mentre ripone alcuni degli oggetti utili ad interpretare il suo personaggio, per il quale si dice si sia impegnato davvero molto a livello di recitazione. Si vedono poi anche alcuni momenti vissuti sul set. Compaiono anche altri attori come Alessandro Preziosi ed Ed Westwick, nei panni del malvagio Lord Brook. Non resta dunque che attendere per scoprire se tutte le aspettative che il pubblico si è fatto in merito a questo ritorno sul piccolo schermo del personaggio creato da Emilio Salgari, saranno effettivamente ripagate oppure no.