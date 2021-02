San Valentino di sangue 3D: "La scena di nudo? Ho avuto ottime recensioni per quella" svela un'attrice

In un'intervista del 2012 a Betsy Rue, una giovane attrice che ha un piccolo ruolo nel film, è stato chiesto se si fosse pentita di aver filmato la scena di San Valentino di sangue 3D in cui correva per il parcheggio del motel completamente nuda. A questa domanda l'attrice ha disposto: "La scena di nudo? Ho avuto ottime recensioni per quella."

Jaime King in un'immagine del film My Bloody Valentine 3D

Durante l'intervista la Rue ha dichiarato: "Nessun rimpianto. È stato fantastico, a dire la verità credevo che avrei avuto dei rimpianti ma le recensioni erano così divertenti e positive... L'Hollywood Reporter e Variety hanno scritto recensioni fantastiche e questo mi ha fatto davvero molto piacere."

"Era proprio questo il punto: 'Ok, sarò nuda, quindi è meglio che sia brava dal punto di vista recitativo invece che solo nuda.' Volevo che il pubblico si dimenticasse del fatto che ero nuda e che si spaventasse per me e dalle recensioni e dai feedback che ho ricevuto penso di esserci riuscita." Ha spiegato Betsy.

L'attrice di San Valentino di sangue in 3D ha concluso dichiarando: "Questa era la mia principale ed unica preoccupazione. Non volevo essere la ragazza nuda che corre in giro solo per il gusto di correre nuda, perché sappiamo tutti che è quello che succede nei film dell'orrore. Sì, ero la ragazza nuda, ma spero di aver aggiunto qualcosa di più al mio personaggio attraverso la recitazione."

Jensen Ackles in un'immagine del film My Bloody Valentine 3D

Rotten Tomatoes riferisce che il 61% dei 109 critici ha dato al film una recensione positiva, il consenso critico del sito recita: "Questo film cruento e sensuale è un mix senza pretese, seppur molto efficace, di horror in stile vecchia scuola e moderna tecnologia 3D."