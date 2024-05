San Sebastián Film Festival, il remake di Emmanuelle aprirà la kermesse basca

Il nuovo film della regista francese Audrey Diwan, Emmanuelle, verrà presentato in anteprima mondiale come film d'apertura in concorso al 72° festival del cinema di San Sebastián, il prossimo 20 settembre.

Ispirato all'omonimo romanzo erotico di Emmanuelle Arsan, il film racconta la storia di una donna alla ricerca di un piacere perduto. Durante un viaggio d'affari a Hong Kong, la protagonista incontra diverse nuove persone, tra cui un uomo sfuggente di nome Kei. Secondo la regista, la trama di Emmanuelle è stata concepita come un'esplorazione del piacere nell'epoca del post #MeToo. Vincitrice del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con La scelta di Anne - L'Èvenement, Audrey Diwan ha scritto il film insieme alla collega Rebecca Zlotowski, che vinse il premio François Chalais a Cannes con Grand Central.

La Scelta di Anne – L'Événement: una scena del film

Protagonisti del remake

La star del remake del classico dell'erotismo è Noémie Merlant, che sarà affiancata da interpreti del calibro di Naomi Watts, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang e Anthony Wong. L'annuncio così anticipato del film d'apertura del festival basco potrebbe essere dovuto alla volontà di aumentare il proprio appeal in concomitanza con il Marché du Film dell'imminente Festival di Cannes.

Lo scorso anno, il San Sebastián Film Festival venne aperto da Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki che arrivò addirittura alla vittoria del premio Oscar quale miglior film d'animazione all'ultima edizione. Un precedente di buon auspicio per il film di Diwan che potrà presentarsi sulla scena internazionale con ottime premesse. Audrey Diwan è famosa principalmente per il suo lavoro da regista nel 2021 con La scelta di Anne - L'Èvenement, adattamento cinematografico del romanzo autobiografico L'evento che ha lanciato la carriera dell'attrice protagonista Anamaria Vartolomei, vincitrice di diversi premi in Francia e acclamata come una delle migliori giovani attrici transalpine della sua generazione.