Emmanuelle: Audrey Diwan sceglie Noémie Merlant come star e rivela i primi dettagli del film

Noémie Merlant sarà la protagonista di Emmanuelle, il nuovo film diretto da Audrey Diwan che verrà girato in lingua inglese.

Le riprese inizieranno nel mese di settembre a Hong Kong e segneranno il ritorno della regista dopo il successo ottenuto con La scelta di Anne.

Noémie Merlant ha attirato l'attenzione del pubblico e della critica con la sua interpretazione in Ritratto della Giovane in fiamme, diretto da Céline Sciamma. Prima di ottenere la parte da protagonista in Emmanuelle, l'attrice ha recitato anche in Paris, 13th District diretta da Jacques Audiart, in The Innocent con la regia di Louis Garrel e in Tar, il lungometraggio con star Cate Blanchett.

Il mondo creato da Emmanuelle Arsan sarà alla base del film scritto da Audrey Diwan insieme a Rebecca Zlotowski.

La regista ha spiegato: "Amo le storie raccontate attraverso il corpo. Con La scelta di Anne ho trascorso gli ultimi anni a esplorare l'idea di dolore. Poi, direi 'naturalmente', ho voluto esplorare il piacere. Vorrei ridargli la sua nobilità, mi piace filmare il corpo guardandolo in modo totale, ma non provocatorio. E voglio accogliere una grammatica specifica alla nozione di erotismo. L'erotismo si basa molto su ciò che mostriamo e su ciò che nascondiamo. Questo è da dove proviene l'eccitazione".

Audrey ha inoltre spiegato che cerca sempre dei punti di contatto con i suoi personaggi: "Il mio film si svolgerà prevalentemente nel presente, con Emmanuelle che è una donna di un'età vicina alla mia. Volevo esplorare la sua ricerca del piacere, cosa rappresenta quando ti sei già fatta strada nella vita. Quando non stai scoprendo, ma stai cercando. Con la mia co-autrice Rebecca Zlotowski, abbiamo immaginato una donna che ha del potere, che ha lottato per farsi strada, ha scalato la sua montagna e si è costruita anche un'armatura. Si sente sola. Ma come usciamo dalla solitudine? Emmanuelle è la storia di una donna che cercando di lasciarsi andare".

Ritratto della giovane in fiamme: vi spieghiamo perché dovete assolutamente recuperarlo in blu-ray

Ritratto della giovane in fiamme: una scena con Noémie Merlant

La storia si svolgerà nel lussuoso hotel di Hong Kong dove lavora la protagonista: "Mi piace l'idea dei suoi corridoi dove i miei personaggi si sfiorano, si incontrano, si cercano". La regista ha aggiunto che vuole esplorare il mondo legato a ogni tipo di rapporto e cosa può andare sbagliato, come gli individui entrano in connessione e il modo in cui affrontiamo la nostra vulnerabilità, dando spazio anche a ciò che permette di stringere legami. Audrey ha aggiunto: "Con uno sconosciuto in particolare, un cliente dell'hotel. Ma non dirò di più per ora. Questo è il principio, ciò che mostriamo e ciò che nascondiamo".

La scelta di Noémie Merlant, che sostituisce Lea Seydoux e con cui la filmmaker spera di lavorare in futuro, è stata di tipo artistico: "Incarna l'idea del personaggio, è in grado di interpretare l'autorità e la seduzione. Noémie ridefinisce la donna francese. Il suo atteggiamento, il suo sorriso, il suo pizzico di insolenza che spesso emerge. Sono inoltre sensibile all'idea di trovare nella mia attrice una partner intellettuale, quella con cui creo il personaggio. Il film richiede un enorme coinvolgimento, una fiducia reciproca. E so di aver trovato la persona giusta".