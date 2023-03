Samuel L. Jackson e Vincent Cassel star del thriller Damaged

Gli attori Samuel L. Jackson e Vincent Cassel saranno i protagonisti del thriller Damaged, le cui riprese sono già in corso in Scozia.

Samuel L. Jackson e Vincent Cassel saranno i protagonisti di un nuovo thriller intitolato Damaged, le cui riprese sono già iniziate.

I due attori saranno diretti da Terry McDonagh, regista che ha lavorato a lungo in campo televisivo occupandosi di episodi di Killing Eve, Better Call Saul e Breaking Bad.

Il film Damaged racconterà la storia di un detective americano di Chicago che parte con destinazione la Scozia dopo che i crimini di un serial killer corrispondono a un caso su cui ha indagato cinque anni prima. Tra le vittime dell'assassino c'è anche la fidanzata del detective.

Oltre a Samuel L. Jackson e Vincent Cassel, il cast è completato da Kate Dickie (The Witch), Gianni Capaldi (A Day to Die) e John Hannah (The Mummy).

Nel team della produzione ci saranno Red Sea Media di Roman Kopelevich, BondIt Media Capital e Stream Digital, la società inizialmente dedicata allo streaming degli eventi sportivi che ora ha ampliato le proprie attività anche al campo cinematografico.

Samuel L. Jackson: i 10 ruoli più iconici, tra pallottole, ghigni e motherfucker

Kopelevich ha dichiarato: "Amo questo progetto. Siamo coinvolti nella sua realizzazione da alcuni anni e sono orgoglioso che abbia attirato un cast e un team così fantastici. Non vediamo l'ora di proporlo ai nostri partner nel mondo della distribuzione".

Paul Aniello, CEO di Stream Digital, ha dichiarato: "Siamo realmente entusiasti e orgogliosi di lavorare con un team così grandioso per portare in vita questa storia. Abbiamo un regista grandioso, un cast e una sceneggiatura fantastici, e crediamo questo film sarà un vero successo".