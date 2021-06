Samuel L. Jackson svela i suoi 5 film preferiti tra quelli da lui interpretati

Samuel L. Jackson ha svelato i suoi 5 film preferiti tra quelli che ha interpretato. Dall'alto dei suoi 150 titoli in filmografia, scegliere non dev'essere stato così semplice!

Spy, di Renny Harlin

Il momento di uccidere, di Joel Schumacher

Jackie Brown, di Quentin Tarantino

Il violino rosso, di François Girard

Codice omicidio 187, di Kevin Reynolds

In occasione della sua partecipazione al Late Show di Stephen Colbert, Samuel L. Jackson ha fatto una cernita tra i circa 150 film interpretati e ha scelto i suoi cinque progetti preferiti. Nonostante le frequenti collaborazioni con Quentin Tarantino, però, la lista dell'attore contiene un solo progetto in cui Samuel L. Jackson ha recitato per il regista di Pulp Fiction. Tutti i film inseriti dall'interprete, inoltre, risalgono agli anni Novanta, decennio d'oro per Jackson.

Jackie Brown potrà pure essere il film di Quentin Tarantino che Samuel L. Jackson ama maggiormente ma la palma d'oro al miglior personaggio interpretato va a Stephen di Django Unchained. In occasione di un'intervista con Esquire del 2019, l'attore ha raccontato: "Adoro il fottuto Stephen. Mi riferisco al tizio che gestisce la piantagione. Stephen si assicura che vada tutto bene, che le piantagioni continuino ad esistere, che gli schiavi vengano venduti. In un certo senso, è lui che tiene in piedi la baracca. Il personaggio di Leo è un po' come suo figlio e Candyland è il suo regno. Fuori da Candyland, Stephen non conta nulla e ne è consapevole".

Infine, come riportato da Indiewire, Stephen Colbert ha chiesto a Samuel L. Jackson se guarda mai i suoi film. L'attore ha risposto: "Molti attori mentono su questa risposta perché loro guardano e riguardano i loro film. Io mi guardo soltanto se sto facendo zapping e negli altri canali non c'è nulla da vedere. Allora mi fermo e mi riguardo!".