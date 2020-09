Samuel L. Jackson star della serie su Nick Fury, prodotta per Disney+

L'attore Samuel L. Jackson riprenderà il ruolo di Nick Fury in occasione di una nuova serie televisiva Marvel prodotta per Disney+.

Samuel L. Jackson sarà il protagonista di una nuova serie televisiva Marvel prodotta per Disney+ che proseguirà la storia di Nick Fury.

L'iconico agente di S.H.I.E.L.D. da tempo è sempre stato al centro delle ipotesi dei fan che sostenevano fosse in fase di sviluppo un progetto totalmente dedicato al personaggio apparso per la prima volta in Iron Man.

L'attore Samuel L. Jackson è stato uno degli elementi che hanno unito i vari tasselli del Marvel Cinematic Universe grazie alle apparizioni nei vari film, serie televisive e persino nei progetti della Sony dedicati alle avventure di Spider-Man.

La serie dedicata a Nick Fury sarà scritta e prodotta da Kyle Bradstreet.

Jackson, in passato, aveva più volte ribadito che sarebbe stato felice di essere coinvolto in un eventuale progetto televisivo, ma di rispettare le decisioni della Marvel.

Nick Fury è così apparsa solo in alcuni episodi della serie Agents of S.H.I.E.L.D..

Recentemente l'agente è apparso in Captain Marvel, progetto in cui è apparso ringiovanito grazie alle tecnologie digitali, visto che la storia era ambientata negli anni '90.