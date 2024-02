Samantha Morton riceverà il prestigioso BAFTA Fellowship

Samantha Morton verrà insignita del BAFTA Fellowship ai prossimi BAFTA Film Award. Si tratta del più alto riconoscimento che si possa ricevere ai BAFTA, per il suo straordinario contributo al cinema negli ultimi tre decenni.

"Samantha Morton è una narratrice ipnotica con un'incredibile gamma. Ha avuto un impatto straordinario sull'industria cinematografica britannica, illuminando costantemente personaggi complessi e sostenendo storie sotto rappresentate" ha dichiarato Anna Higgs, presidente del BAFTA's Film Committee.

Il talento di Samantha Morton

"Sul set e fuori, lavora sempre per abbattere le barriere sociali" prosegue Higgs "e cambiare la composizione delle industrie dello schermo per il meglio, spesso contro grandi difficoltà. Samantha è enormemente rispettata dai suoi colleghi in Gran Bretagna e ad Hollywood per la sua versatilità, talento e passione per l'arte della recitazione, e siamo lieti di onorare il suo eccezionale corpo di lavoro ai prossimi EE BAFTA Film Award la prossima settimana" ha concluso Higgs.

Samantha Morton ha commentato:"Come orgogliosa membro dei BAFTA sono onorata, profondamente orgogliosa e grata ai BAFTA per avermi conferito questo premio". L'attrice è stata candidata al premio Oscar nel 2000 per Accordi e disaccordi e nel 2004 per In America - Il sogno che non c'era. Tra i vari film ai quali ha partecipato spiccano titoli come Ragazze interrotte, Jesus' Son, Minority Report, Love Actually, Control, Elizabeth: The Golden Age e Synecdoche, New York.

Morton si aggiunge ad altri illustri nomi che sono stati premiati con il BAFTA Fellowship come Steven Spielberg, Anthony Hopkins, Sean Connery, Christopher Lee, Judi Dench, Helen Mirren e Martin Scorsese.