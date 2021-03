Samantha de Grenet: il figlio Brando e Le Iene mettono a dura prova la sua pazienza con uno scherzo

Samantha de Grenet ha scoperto che il figlio Brando di 15 anni ha combinato di tutto mentre lei era nella casa del GF Vip: il perfido scherzo del Le Iene ha messo a dura prova i suoi nervi e la sua ansia da mamma apprensiva.

Nei mesi trascorsi nella casa più spiata d'Italia Samantha de Grenet si è sempre detta tranquilla perché il figlio Brando, 15 anni, era sotto l'occhio vigile del padre. L'ex modella non sapeva che proprio il ragazzo insieme alle Iene le stava preparando un perfido scherzo come regalo di bentornata, come potete vedere nel video.

Le Iene hanno fatto credere a Samantha che Brando aveva iniziato a frequentare Massimiliano Minnocci detto il Brasiliano, noto per aver avuto uno scontro con la polizia finito sui social. I due erano entrati in società per vendere una linea di orecchini creata dalla de Grenet. Ma questo è solo l'inizio: l'ex gieffina si rende conto che il marito non ha vegliato su Brando durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5 e in un faccia a faccia con Massimiliano Minnocci scopre qualcosa che fa crollare tutte le sue certezze. Brando ha fatto a botte con dei ragazzi ed è andato con una prostituta.

"Voi mi dovete tanto a me perché tuo figlio l'ho fatto crescere. Vi do un consiglio, vive dentro la bambagia fallo uscire da casa", le dice l'uomo, aggiungendo "Gli ho fatto guidare la macchina come premio. Si è menato con alcuni ragazzetti e come premio l'ho fatto stare con una donna".

Samantha de Grenet tornata a casa è una furia contro Brando a cui minaccia di togliere qualunque svago, con la promessa di spedirlo in un'accademia militare. La situazione sembra degenerare quando arriva "il Brasiliano" che cerca rifugio dalla polizia, ma dietro di lui c'è Nicolò De Devitiis e la de Grenet capisce di essere stata vittima de Le Iene.