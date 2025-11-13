Sam Rockwell viaggia nel tempo per salvarci dall'AI nel trailer dello scatenato Good Luck, Have Fun, Don't Die

A nove anni di distanza da La cura del benessere. Gore Verbinski torna dietro la macchina per dirigere una folle avventura fantascientifica sui viaggi nel tempo. Come anticipa il trailer di Good Luck, Have Fun, Don't Die, Sam Rockwell è in protagonista di questo stravagante divertissement nei panni di un eccentrico uomo che arriva dal futuro per mettere in guardia gli umani dall'uso dell'intelligenza artificiale.

Da quanto intravediamo, il futuro è caratterizzato da un'intelligenza artificiale pessima e deve fare i conti con la dipendenza dal tempo trascorso davanti allo schermo e con gli adolescenti che si trasformano in zombie. Trailer vivace e gustosissimo grazie a sequenze scoppiettanti come l'inquietante festa di compleanno per bambini che si trasforma in un mare di urla, i giocattoli inquietanti e disadattati, l''apice della moda' indosso a Sam Rockwell e lo zoccolo enorme che appare verso la fine.

Il ritorno di Gore Verbinski

Da ciò che rivela il trailer, Good Luck, Have Fun, Don't Die sembra un film insolito per il regista Gore Verbinski, autore di popolari adventure movie per famiglie come La maledizione della prima luna e The Lone Ranger. Che si tratti di un ritorno alle origini per il regista? A firmate la sceneggiatura è Matthew Robinson.

Cast di tutto rispetto nel film: ad affiancare Sam Rockwell troviamo Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry, Tom Taylor (House of the Dragon) e Juno Temple.

Che cosa accade nel trailer

Il promo si apre con Sam Rockwell nei panni di un uomo misterioso vestito in maniera trasandata che irrompe in un affollato diner di Los Angeles affermando di provenire dal futuro e prende in ostaggio i clienti. Ma non è lì per soldi, è lì per salvare il mondo. L'uomo vuole reclutare i clienti infastiditi spingendoli a combattere per impedire a un'intelligenza artificiale di annientare l'umanità.

Le prime reazioni al Fantastic Fest e al Beyond Fest hanno promosso il film hanno promosso il film definendolo "tanto divertente quanto profondo". Un critico ha scritto: "Rimarrete scioccati da come un tale argomento evochi risate a tutto spiano. È tanto divertente quanto profondo".