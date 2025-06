Sam Rockwell: "Ricevo dei pagamenti per un film in cui non ho recitato"

L'attore Sam Rockwell, durante una nuova intervista, ha condiviso un divertente aneddoto legato al film Conta su di me, in cui non ha recitato.

Sam Rockwell ha rivelato che sta ricevendo dei pagamenti per un film in cui non ha recitato.

L'attore, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha parlato di quando, negli anni '80, ha fatto un'audizione per il film Conta su di me.

L'esperienza di Rockwell

Parlando con Josh Horowitz, Sam Rockwell ha spiegato che insieme a Michael Imperioli e Kevin Corrigan ha guidato fino al New Jersey per fare un'audizione per un ruolo secondario nel film. La star ha ricordato: "E poi l'ho ottenuto. E non sono mai arrivati alla mia scena, quindi hanno dovuto lasciarmi andare perché non volevano pagarmi per una settimana. Quindi dovevano pagarmi per un giorno di lavoro o per una settimana. Mi hanno fatto andare via. Non mi hanno licenziato. Mi hanno semplicemente lasciato andare perché hanno pensato: 'Non possiamo pagarlo per una settimana per una sola battuta'. E poi Michael ha ottenuto la parte".

Rockwell ha ribadito: "E continuo a ricevere gli assegni dei residual per quel film, anche se non appaio".

I ricordi dal set

Imperioli aveva quindi interpretato la parte di George, personaggio comunque tagliato dal montaggio finale del film diretto da John G. Avildsen. Michael, parlando proprio di Conta su di me, aveva ricordato il regista spiegando: "Era davvero impaziente. Non è stato molto gentile, se devo essere onesto. Penso fosse un po' in crisi perché erano coinvolti tipo un migliaio di ragazzini del liceo. Mi ha fatto fare l'audizione nella caffetteria durante la pausa pranzo con un altro centinaio di ragazzi ed è stato orribile. Avevo una battuta sola".

Il film era stato scritto da Michael Schiffer e aveva come protagonista Morgan Freeman nel ruolo del preside Joe Clark che, a Paterson nel New Jersey, deve migliorare i risultati ottenuti dagli studenti.