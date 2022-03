Sam Esmail: il creatore di Mr Robot torna con Metropolis, serie prodotta per Apple TV+

Metropolis è il titolo della nuova serie tv creata da Sam Esmail, autore di Mr Robot, per conto di Apple TV+.

Sam Esmail, creatore di Mr. Robot, tornerà a lavorare per il piccolo schermo con la serie Metropolis, prodotta per Apple TV+.

Il progetto si ispira al capolavoro del cinema sci-fi di Fritz Lang e il filmmaker ne sarà sceneggiatore, regista e showrunner.

Il film Metropolis è stato distribuito nelle sale nel 1927 e raccontava la storia di una città che nel futuro è divisa tra industriali benestanti che governano da torri imponenti e la classe operaia che sopravvive nelle parti basse della comunità. Una storia d'amore tra appartenenti a classi sociali diverse potrebbe però mettere fine al sistema.

Sam Esmail ha recentemente realizzato serie come Mr. Robot, Homecoming e Gaslit, che debutterà prossimamente sugli schermi americani.

Per Mr. Robot ha ottenuto delle nomination agli Emmy Award, premio conquistato dall'attore Rami Malek per la sua interpretazione nella serie.