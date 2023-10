Metropolis, Sam Esmail parla della serie cancellata per via dello sciopero: 'È stato straziante'

L'autore di Mr. Robot Sam Esmail ha impiegato anni a ideare una serie tv ispirata al classico di Fritz Lang del 1927, Metropolis, per vedere il progetto cancellato a causa degli scioperi di Hollywood.

Sette settimane dopo l'inizio dello sciopero degli sceneggiatori, lo studio UCP, con cui Esmail aveva un accordo generale, ha staccato la spina alla serie ad alto budget che avrebbe dovuto essere girata in Australia e che vedeva nel cast Briana Middleton e Lindy Booth.

A causa dello sciopero, in quel momento Sam Esmail non ha potuto commentare la cancellazione, ma lo ha fatto poche ore fa sul red carpet della premiere del film Netflix Il mondo dietro di te, con Julia Roberts e Mahershala Ali.

"Ovviamente, è stato straziante", ha detto a Deadline. "Ma durante lo sciopero lo avevamo capito tutti. Ho avuto modo di lavorare con molte persone di talento in Australia, dove stavamo montando la produzione. È stata davvero una bella esperienza e non me ne pento nemmeno per un secondo".

La fine di un sogno

Come riportato da Deadline all'epoca, dal momento che le bozze delle sceneggiature per la serie non erano state completate entro l'inizio dello sciopero degli sceneggiatori, il ritardo nella definizione dei budget e di altri elementi chiave della pre-produzione hanno decretato la morte della serie .

Dopo sette settimane di limbo, l'UCP ha valutato il rischio di proseguire il progetto nel bel mezzo dell'aumento dei costi legati all'avvio anticipato della produzione, alla costruzione e al mantenimento dei set, della manodopera e degli effetti speciali troppo elevato. Soprattutto nel bel mezzo di un duplice sciopero. Alla fine lo studio ha deciso di non procedere con la serie e ha informato i propri partner di Apple TV+.

Metropolis: il capolavoro di Fritz Lang che ha 'inventato' la fantascienza al cinema

"I costi elevati e l'incertezza legati allo sciopero in corso hanno portato a questa difficile decisione" dichiarò all'epoca a Deadline un rappresentante dello studio.

Secondo quanto annunciato nell'aprile 2022, le riprese di Metropolis avrebbero dovuto svolgersi nello stato di Victoria, dove si prevedeva la creazione di quasi 4.000 posti di lavoro, avvalendosi di una delle infrastrutture di "produzione virtuale" più grandi al mondo. Sam Esmail avrebbe dovuto scrivere, dirigere e produrre la serie in otto episodi, in preparazione da sette anni. Si tratta della morte ufficiale del progetto?

"Per ora è ufficialmente finita, ma è Hollywood, chi lo sa?" ha dichiarato l'autore.