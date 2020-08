Salma Hayek, la foto in bikini mentre prende il caffè è un vero "buongiornissimo”

Salma Hayek ha pubblicato su Instagram una foto in cui prende un caffè in bikini: uno scatto che ha alzato la temperatura sui social.

Salma Hayek ha condiviso su Instagram una foto mentre prende un cafecito in bikini. L'attrice, 53 anni, ha alzato la temperatura estiva già torrida mostrando un fisico invidiabile e per i suoi follower è stato un "buongiornissimo" di quelli che ti svoltano la giornata.

"Un po' di caffè" è la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato sul social. Nella foto Salma Hayek sfoggia un bikini blu scuro mentre è seduta a un tavolo con un bellissimo murale in piastrelle che le fa da sfondo. L'attrice di Dal tramonto all'alba ha ricevuto i complimenti di tantissimi follower, Eva Longoria - attrice americana ed amica di Salma - ha commentato la foto con un lapidario "guapa - bellissima". Salma Hayek è in vacanza nell'isola greca di Paros con il marito, il miliardario francese François-Henri Pinault.

L'attrice e l'imprenditore francese si sono sposati il giorno di San Valentino del 2009 a Parigi e nell'aprile 2018 hanno rinnovato i voti di matrimonio a Venezia. I due hanno una figlia, Valentina Paloma, nata nel 2007. In una recente intervista a PEOPLE, Salma Hayek ha detto che il suo aspetto è molto migliorato con l'età: "Quando guardo le mie foto di quando avevo 30 o 40 anni, mi vedo più bella di come mi vedessi in quel momento, mi criticavo moltissimo". Hayek ha aggiunto: "Ora, quando mi guardo allo specchio penso a quanto mi piacerò tra 10 anni".