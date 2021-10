Salma Hayek e sua figlia Valentina sul red carpet di Eternals (FOTO)

Salma Hayek ha trasformato la premiere di Eternals in una serata in famiglia, portando con sé la figlia Valentina: è stata una rara apparizione sul red carpet per le due che, come dimostrano le foto, si sono tenute per mano camminando sul tappeto rosso e posando per i fotografi all'El Capitan Theatre di Hollywood.

Salma e Valentina hanno coordinato i loro look: un abito Gucci nero scollato con una schiena dorata e un mega spacco sulla gamba per la star del cinema e un mini abito a pois bianco e nero di Saint Laurent per la figlia. La Hayek è sposata con François-Henri Pinault, il è presidente e CEO di Kering, ovvero il gruppo che possiede Gucci e Saint Laurent.

Sul red carpet la star di Frida ha parlato con Entertainment Tonight a proposito della sua nuova esperienza cinematografica: l'attrice è diventata un supereroe in un film Marvel all'età di cinquantacinque anni, interpretando il leader degli Eterni, Ajak, nel film in uscita il 5 novembre.

Salma Hayek si è anche concessa una visita nella sezione dei fan dove ha posato per una foto con due ragazze vestite come il suo personaggio. Valentina non accompagnava la madre ad un evento pubblico dal 2018: in quell'occasione la figlia dell'attrice, su sua stessa ammissione, lo aveva fatto unicamente per poter abbracciare Oprah Winfrey dietro le quinte.