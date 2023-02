Salma Hayek sul famigerato errore agli Oscar 2017: "Ho capito subito che cos'era successo"

Tutti ricordano il famigerato errore di cinque anni fa, quando agli Oscar 2017 fu accidentalmente assegnato il premio per il miglior film al vincitore sbagliato. A quanto pare, Salma Hayek sapeva perfettamente che cosa era accaduto non appena è stata aperta la busta sbagliata, premiando temporaneamente La La Land al posto di Moonlight.

Durante una recente intervista con Jimmy Kimmel, la Hayek ha spiegato al conduttore, che era anche il presentatore della cerimonia degli Academy Awards di quell'anno, che aveva capito che qualcosa non andava ancor prima che avesse luogo quel folle momento.

L'attrice è recentemente apparsa in tv durante l'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live! e ha spiegato che c'era un fattore chiave dietro le quinte che le ha permesso di capire che qualcosa non andava: "L'ho previsto, me ne sono accorta prima che accadesse."

"Il ragazzo che era nel corridoio, una di quelle persone che si occupano dello show, a un certo punto ha detto: 'Cosa?! Cosa devo fare? Non posso, non posso dirglielo. Non posso salire sul palco. Deve farlo qualcun altro. Per favore, non farmi salire lassù. Cosa stiamo facendo? Andiamo in pubblicità?' Era così nervoso e ho subito pensato: 'Oh, questo non è il vincitore giusto'", ha concluso Salma Hayek.